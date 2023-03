No! Il video dello sciamano di Capitol Hill che legge il tweet di Trump non è stato censurato

Un grande classico delle affermazioni dei complottisti è sostenere che le notizie e il materiale che diffondono non venga trasmesso dai canali di informazione ufficiale, e che quindi esista una sorta di censura nei confronti delle loro idee. Questo è quello che si intende in diversi post su Facebook secondo i quali, nel corso dell’assalto a Capitol Hill, il momento in cui lo sciamano di QAnon ha letto il tweet e mostrato il messaggio dello sconfitto Donald Trump chiedeva loro di andare a casa sarebbe stato nascosto. Tuttavia, questa narrazione è infondata. Vediamo perché.

Per chi ha fretta:

Alcuni utenti su Facebook pubblicano un video in cui si vede lo sciamano di Capitol Hill invitare i rivoltosi ad andare a casa, citando un tweet di Trump.

Si sostiene che il video sia stato censurato finora.

Non è chiaro quale sia la data di pubblicazione originale di questo specifico video.

Tuttavia, numerosi altri filmati mostrano da mesi che lo sciamano aveva letto il tweet di Trump.

Non c’è stato, quindi, alcun tentativo di screditare la sua figura.

Analisi

«JUST IN: il video censurato riemerge di Jacob Chansley che legge il tweet di Trump, dicendo ai manifestanti di ANDARE A CASA e rimanere pacifici. NON LO VEDREMO SULLA CNN…».

Questo è quello che si legge nella descrizione di uno dei post che diffonde il video facendo credere che sia appena stato desecretato, che fino a pochi giorni fa fosse oggetto di censura. La stessa narrazione viene sostenuta in un altro post. Nella descrizione si legge:

«USA. È emerso il video censurato di Jacob Chansley, il famoso “sciamano di “QAnon”, che legge il tweet di Trump, dicendo ai manifestanti di ANDARE A CASA e rimanere pacifici. Anche Elon Musk ora ne chiede la liberazione. Tutti i prigionieri politici del 6 Gennaio devono essere liberati».

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post.

Ma come stanno le cose veramente? Che lo sciamano abbia letto il tweet di Trump non è mai stato censurato. Tanto che i fatti mostrati nel filmato vengono descritti con dovizia di particolari a pagina 92 del rapporto finale sui fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021, pubblicato il 22 dicembre 2022. Il video appare anche in questa udienza del Comitato per il 6 gennaio, pubblicato su Youtube sette mesi fa.

Su WebArchive venne caricato il video della diretta streaming di Ruptly su Youtube, dove intorno al minuto 1:57:38 troviamo il momento in cui lo sciamano cita il tweet di Trump. Il minutaggio dimostra che ormai era passato parecchio tempo dall’inizio dell’assalto. Questa diretta video, caricata per intero su WebArchive nell’aprile 2021, fa parte di una lunga serie di filmati e media utilizzati per l’identificazione degli assalitori di Capitol Hill.

Alla storia si aggiunge, comunque, un altro elemento. A settembre 2021, il giudice Beryl Howell ha ordinato che il girato delle telecamere di sicurezza del Campidoglio venisse reso pubblico. Fino a quel momento, infatti, la procura lo aveva mantenuto segreto per paura che le informazioni sulla posizione delle telecamere potessero essere sfruttate in futuro da altri malintenzionati. Preoccupazione che Howell ha ritenuto eccessiva. A chiedere inizialmente il rilascio dei filmati era stata una compagnia di media. I filmati sono stati mostrati, a marzo 2023, nel corso del programma televisivo di Fox News Tucker Carlson Tonight per alimentare false notizie.

Tuttavia, i video mostrati su Fox News che non erano mai stati diffusi prima sono quelli delle telecamere di sicurezza. Mentre il filmato oggetto di verifica in questo articolo è stato chiaramente girato da una delle persone presenti in mezzo ai rivoltosi. Infatti, la procura ha fatto sapere che «quasi tutto il materiale diffuso da Fox News era già in circolazione». L’eccezione è probabilmente costituita dai filmati delle telecamere di sicurezza. Ad ogni modo, la narrazione su Facebook punta a sostenere che qualcuno abbia tentato di nascondere il messaggio diffuso dallo sciamano. Secondo alcuni, tra cui Elon Musk, nascondere i video sarebbe parte di un’operazione per screditare lo sciamano Chansley, facendolo apparire più violento di quanto sarebbe stato realmente durante l’attacco.

Free Jacob Chansley https://t.co/8BbeXF2Fye — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2023

Lo sciamano aveva dichiarato, inoltre, di aver citato l’invito di Trump a tornare a casa. Ad esempio, in questo video, pubblicato oltre due anni fa, lo si vede aggirarsi tra la folla mentre dice. «Oggi è nostro. Abbiamo vinto la battaglia. Proprio così, Donald Trump ha chiesto a tutti di tornare a casa».

Conclusioni

Si sostiene che sia stato censurato un video in cui si vede lo sciamano di Capitol Hill invitare i rivoltosi ad andare a casa, citando un tweet di Trump. La scena, in realta, è nota da tempo e diffusa in diversi video pubblicati online, così come viene citata nei documenti pubblici sull’assalto a Capitol Hill. Non c’è stato, quindi, alcun tentativo di censura.

