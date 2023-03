Dalle teorie sulla foto simbolo delle proteste in Georgia allo scivolone di Barbara Balanzoni sul vaccino Pfizer – Le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Sono state diffuse delle teorie del complotto sulla donna simbolo delle proteste in Georgia, sventolando la bandiera dell’Unione Europea mentre le forze antisommossa la colpivano con gli idranti, accusandola di essere un’attrice in quanto avrebbe manifestati con la stessa bandiera nel 2014 a Piazza Maidan a Kiev. In occasione del crac della Silicon Valley Bank è tornato un grande classico: la fantomatica previsione dei Simpson. Anche in questo caso, però, si tratta di un falso. Così com’è un falso il tweet sulle banche russe attribuito a Piero Fassino dove avrebbe fatto uno scivolone simile a quello di quando sfidò Beppe Grillo a fondare il proprio partito. Come ormai da tradizione, ci siamo occupati anche di no vax, vaccini, grafene e guerra in Ucraina. Infine, è tornata a circolare anche una nota bufala che riguarda Tina Anselmi.

