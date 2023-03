Giochi pericolosi ad Oriente: la Corea del Nord lancia un nuovo missile balistico mentre sono in corso esercitazioni militari Washington-Seul

La Corea del Nord ha lanciato nella notte (italiana) tra sabato e domenica un missile balistico verso il Mar del Giappone: lo ha riferito l’esercito sudcoreano. Ad essere sparato, spiega lo Stato maggiore interforze di Seul, sarebbe stato un missile balistico a corto raggio partito dall’area di Tongchang-ri, sulla costa occidentale della penisola, dove ha sede il principale sito di lancio di razzi a lungo raggio di Pyongyang. il lancio sarebbe avvenuto poco dopo le 11 ora locale, le 3 del mattino in Italia. La Corea del Nord ha aumentato le provocazioni negli ultimi giorni, proprio nei giorni in cui sono in corso le periodiche esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, che Pyongyang considera «preparativi di una guerra di aggressione».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: