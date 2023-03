La rivelazione di Claudia Pandolfi a Belve: «Ho avuto una fidanzata: era il mio faro» – Il video

«Per un breve periodo ho avuto una fidanzata», racconta l’attrice Claudia Pandolfi nell’anticipazione dell’ultima puntata di Belve, che andrà in onda domani 21 marzo alle 21.20 su Rai2 con le interviste di Francesca Fagnani anche a Ornella Vanoni e Claudio Amendola. Pandolfi ha spiegato che in quella relazione molto breve c’era stato un vero e proprio coinvolgimento sentimentale oltre che fisico: «Sì, mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro – ha spiegato l’attrice – in quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non mi sono mai posta alcuna problema e ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto». Un mese era anche durato il matrimonio di Pandolfi con l’attore Massimiliano Virgili, che così ricorda l’attrice: «Il matrimonio fu un problema mio, di una che si è era ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo fare». Pandolfi ricorda come avesse trovato il coraggio di comunicare la fine del matrimonio: «Qualcosa avevo già detto prima del matrimonio alle persone interessate, compreso lui. Avevo parlato con i miei genitori, con le mie amiche, e tutti mi dissero che era solo una crisi prematrimoniale. L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: