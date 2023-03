La foto di Putin in ginocchio davanti a Xi Jinping è opera dell’intelligenza artificiale

Circola un’immagine che mostra Vladimir Putin in ginocchio davanti a Xi Jimping, probabilmente per “baciargli le mani”. Un gesto di sottomissione e del tutto inconsueto per il leader russo, tuttavia ampiamente condiviso e commentato dai suoi critici. Ci sono diversi elementi che non quadrano, come ad esempio la stanza ritratta che risulta del tutto diversa da quella dell’incontro del 20 marzo 2023, e che ci permettono di comprendere che si tratta di un elaborazione digitale da parte di un’intelligenza artificiale.

L’immagine ritrae un luogo diverso da quello dell’incontro del 20 marzo 2023 a Mosca.

Non si ha alcun riscontro nei media riguardo la foto e il nome del presunto autore.

Una scarpa di Putin risulta deformata, del tutto innaturale.

La testa di Putin risulta estremamente grande rispetto al corpo.

Le scarpe di entrambi i leader non combaciano con quelle indossate durante l’incontro.

Analisi

L’immagine è diventata virale grazie ad tweet come quello di Jason Jay Smart, corrispondente americano per il Kyiv Post:

PUTIN – XI MEETING Putin attempting to persuade Xi.

Ecco un esempio della diffusione in Italia, dove l’utente afferma che Putin sia «genuflesso davanti all’imperatore cinese»:

Pietà Sire Xi, Pietà !!! Putin genuflesso davanti all’imperatore cinese.

Nel seguente post viene ripreso con uno screenshot un tweet dove leggiamo: «Il cinese tiene Putin per le palle». I tweet a riguardo sono numerosi anche in lingua italiana (qui, qui, qui e qui alcuni esempi).

Come vediamo, gli esempi non mancano:

«Ecco cosa è realmente accaduto all’incontro a porte chiuse tra Putin e Xi Jinping. Un devoto vassallo incontra il suo padrone» «Stretta di mano fra Xi Jinping Presidente della Cina e il criminale di guerra putin per la Confederazione russa . Incontro assolutamente alla pari»

Il luogo dell’incontro

Non si trova alcun riscontro dell’immagine nei media e non si conosce nemmeno l’autore, normalmente citato ad esempio su GettyImages o servizi simili. Un primo dubbio dovrebbe sorgere nel constatare che l’immagine non ritrae il luogo dove è avvenuto l’incontro tra Putin e Xi. La stanza e i mobili sono completamente diversi:

Gli errori dell’immagine

Si tratta di un’immagine creata da un’intelligenza artificiale (IA). Il primo elemento da tenere in considerazione sono le mani, un dettaglio che le IA non sono ancora molto capaci nel ricreare. In questo caso, purtroppo, non è sufficiente in quanto le dita sono o sgranate o nascoste (le IA a volte ne generano 6 per mano).

Ci sono due errori evidenti che ci permettono di constatare il falso. Il primo riguarda la scarpa del leader russo, del tutto innaturale che sembra ripresa da un quadro di Salvador Dalí:

A proposito di scarpe, quelle indossate dai due leader non corrispondono con quelle raffigurate nell’immagine.

Il secondo errore riguarda la testa di Putin, troppo grande rispetto al resto del corpo.

La testa è talmente grande che ricorda un modellino Funko Pop.

Conclusioni

L’immagine condivisa online per sostenere che Putin si sia inginocchiato davanti a Xi risulta creata da uno dei tanti servizi di intelligenza artificiale. Questa presenta degli errori evidenti, come la scarpa e la testa di Putin, ma soprattutto non rappresenta il reale luogo dell’incontro.

