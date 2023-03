Consiglio Ue, la replica di Meloni ai deputati: «Non sono Mosè, una calunnia dire che lasciamo morire i bambini»

Come ieri al Senato, oggi – 22 marzo – Giorgia Meloni è a Montecitorio per un confronto con i deputati sulle posizioni che il governo esprimerà a Bruxelles, i prossimi 23 e 24 marzo. La replica della leader di Fratelli d’Italia alle dichiarazioni dei parlamentari è più accesa rispetto a quella del giorno precedente. Spadroneggia il tema dell’immigrazione: «Ho sentito una grande quantità di cose false in questo dibattito, ma la considero una buona notizia. Quando si ha bisogno di dire cose non vere, evidentemente non si ha molto da dire su quello che vero è», esordisce. La presidente del Consiglio critica il tentativo delle opposizioni di sollevare dubbi sugli sforzi per il salvataggio dei migranti naufragati a Cutro. E rivendica: «Questo governo è quello che potenzialmente è riuscito a salvare più migranti in relazione alle partenze». Nel caso specifico della tragedia dello scorso 26 febbraio, avvenuta a pochi metri dalle coste calabresi, Meloni sottolinea che la segnalazione di Frontex sui fatti di Cutro era di polizia, «di presenza di una nave ma non di difficolta».

La difesa di Meloni alle critiche per la tragedia di Cutro

«Pur senza avere evidenze e prove, e nonostante il Governo abbia raccontato quanto accaduto a Cutro minuto per minuto, si continua implicitamente a voler dire che il Governo non avrebbe salvato queste persone perché non aveva la volontà di salvarle. Poi quando l’ho chiesto direttamente mi si è risposto di “no”, ma si continua a insinuare questo dubbio pur senza avere elementi. Se non hai le prove non hai nemmeno un colpevole, non si stabilisce a monte un colpevole. Ai colleghi sfugge la conseguenza di questo dibattito: dall’inizio del mio mandato l’Italia ha salvato 36.500 persone in mare, siamo stati lasciati soli a fare questo lavoro. Raccontare al cospetto del mondo che lasceremmo bambini morire nel Mediterraneo è una calunnia nei confronti dello Stato italiano, degli uomini e donne delle forze dell’ordine che stanno facendo sacrifici enormi, nei confronti del nostro intero sistema, O volete dire che ci sono uomini delle forze dell’ordine che non salverebbero bambini perché avrebbero queste indicazioni dal governo?».

Poi, il capo dell’esecutivo polemizza con le opposizioni: «L’unico modo possibile di impedire che tragedie come quelle di Cutro è fermare le partenze illegali, ed è quello che il governo sta cercando di fare con un piano articolato rispetto al quale non mi sono chiare le alternative proposte». Tra molti fischi e proteste dell’Aula, Meloni imbecca i partiti di centrosinistra: «E va bene, non vi piace il piano Mattei, non volete investire in Africa». Paventa il rischio che, se non venisse risolta la crisi che sta affrontando la Tunisia, l’Italia dovrebbe affrontare flussi migratori ingovernabili. «Occorre gestire i movimenti primari, visto che gli hotspot sono pieni. L’Italia non può diventare il campo profughi d’Europa. È una posizione di buonsenso, ho trovato un approccio interessato». Poi, Meloni si dice d’accordo a riveder il regolamento di Dublino, «ma non è una soluzione per l’Italia – poiché il tema è che – il 70-80 per cento di chi arriva da noi rimane: serve un approccio più globale e non può prescindere dal dialogo con i Paesi africani».

Ambiente, la replica a Bonelli: «Non sono Mosè, non ho prosciugato io l’Adige»

Il capitolo sulle politiche ambientali si apre con un battibecco tra Meloni e il leader dei Verdi Angelo Bonelli: «I problemi dell’Adige che si prosciuga sono figli di tutto quello che non è stato fatto negli ultimi anni: mi vengono attribuiti poteri che non ho, io non sono Mosè e non ho certo prosciugato l’Adige in cinque mesi». Poi, la presidente del Consiglio si addentra sulla questione dei motori endotermici: «Siamo d’accordo sugli obiettivi che l’Europa si da sulla transizione verde, quello su cui non siamo d’accordo è che l’Europa debba dirci anche quali devono essere le tecnologie – di cui servirsi -. Il punto è non devastare il nostro sistema produttivo. L’elettrico la panacea di tutti i mali? Non sono d’accordo. Non mi sfugge che i componenti fondamentali dell’elettrico sono estratti con metodi che devastano l’ambiente, e vengono prodotti in Cina attraverso le centrali a carbone. Metalli e terre rare sono chiamate cosi’ perche’ le tecniche estrattive devastano l’ambiente. Noi dobbiamo utilizzare le nostre risorse, possiamo per esempio intestarci una battaglia sui biocarburanti, e prendere in considerazione tutte le energie possibili. La situazione ambientale non è messa benissimo, ma c’è il rischio di passare dalla dipendenza dal gas russo a quella dall’elettrico cinese: non mi sembra intelligente».

La materia del patrimonio immobiliare italiano diventa il volano sia per criticare il Superbonus sia per opporsi alle norme europee sulle cosiddette case green: «Sul Superbonus hanno detto che siamo il governo dell’austerità. Se per austerità si intendere mettere le pezze ad un provvedimento che è costato decine di miliardi, ha lasciato nelle casse dello Stato un buco di 40 miliardi e ha scaricato su ogni italiano 2 mila euro, anche su chi una casa non ce l’ha, per aiutare le banche a lucrarci sopra. Allora questa non è austerità, ma serietà». Per Meloni, l’assenza di contributi europei per l’efficientamento delle case rischia di trasformarsi in un onere difficilmente sostenibile: «Se da una parte ci sono gli obiettivi, dall’altra non vengono garantite le risorse necessarie. Mentre i primi target di efficientamento sono posti al 2027, la Commissione risponde che i primi contributi arriveranno dal 2028. Il tema non è se l’onere se lo debbano caricare la famiglie o lo Stato italiano. È uguale, sono sempre soldi degli italiani».

Il video della discussione a Montecitorio

