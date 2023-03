Senato, le comunicazioni di Meloni: «Le frontiere marittime dell’Italia sono anche dell’Europa. L’Europa è chiamata a difenderle»

Giorgia Meloni si appresta a partecipare al Consiglio europeo, i prossimi 23 e 24 marzo. Come da prassi, prima del consesso tra gli Stati membri, il capo dell’esecutivo riferisce alle Camere quale sarà la posizione del governo sui temi che saranno affrontati a Bruxelles. A cominciare dalla questione immigrazione: ed è da qui che Meloni parte nelle sue comunicazioni a Palazzo Madama. «Siamo di fronte a organizzazioni criminali che lucrano sulla pelle dei migranti», esordisce. Poi delinea in quattro punti l’azione che l’esecutivo vuole implementare, con il supporto degli altri Stati membri, per contrastare i flussi: fermare le partenze, collaborare con i Paesi d’origine, aumentare i rimpatri, sostenere gli ingressi regolari. «Un ruolo chiave – sottolinea Meloni -, dovrà averlo il rafforzamento della collaborazione con i Paesi d’origine e di transito dei migranti, con adeguate risorse finanziarie». La leader di Fratelli d’Italia vuole chiedere all’Unione europea di stanziare «fondi dedicati a fermare i flussi nel Mediterraneo centrale – e ricorda che – le frontiere marittime dell’Italia sono anche dell’Europa. L’Europa è chiamata a difenderle». Chiosa: «Prima di ogni ipotetico diritto a migrare, ogni essere umano ha diritto a non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore. Questo è l’aspetto che l’Occidente in questi anni ha colpevolmente trascurato».

«C’è solo un modo per fermare i movimenti secondari – nel continente -, ovvero fermare a monte i movimenti primari», continua Meloni. Che pretende anche un «coinvolgimento degli Stati di bandiera delle navi ong: gli Stati che finanziano le azioni delle organizzazioni non governative devono assumersi una responsabilità». È ora «di tradurre in fatti concreti quelle soluzioni che il Consiglio europeo ha trovato. Non vogliamo più piangere le vittime nel Mediterraneo, non vogliamo accettare che la selezione di ingresso in Italia la facciano gli scafisti e le mafie, non vogliamo che l’immigrazione di massa penalizzi innanzitutto chi scappa davvero dalla guerra». La presidente del Consiglio lancia anche un attacco ai partiti di opposizione: «State superando un limite, per attaccare il governo rischiate di danneggiare l’Italia». Spiega: «Anche nella più feroce dialettica politica c’è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato». A quale limite si riferisce Meloni? «Per colpire un avversario, si mette in cattiva luce l’Italia intera. Un limite che, quando superato, vi porta a gettare ombre sulla Guardia costiera. Lo dico da persona che non ha mai fatto mancare la sua opposizione ferrata ai governi che ci hanno preceduto: criticate me, il governo, ma fermatevi un secondo prima di danneggiare l’Italia».

Guerra in Ucraina

Come secondo punto del suo intervento, Meloni parla dell’aggressione russa in Ucraina. «È indispensabile l’unità dell’Unione europea di fronte alla guerra. Il popolo ucraino sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia su cui si fonda la nostra civiltà e le finalità stesse del diritto internazionale, senza cui sostituiremmo la forza del diritto al diritto del più forte». Poi, quando la presidente del Consiglio definisce «una menzogna» il fatto che l’invio delle armi a Kiev aggravi il peso delle tasse sugli italiani, dai banchi della maggioranza parte un lungo applauso. «Una propaganda puerile – evidenzia -. Noi inviamo armi all’Ucraina anche per poter tenere la guerra lontana dal resto d’Europa e da casa nostra. Raccontare agli italiani che se non fornissimo armi all’Ucraina si potrebbero aumentare le pensioni o ridurre le tasse è una menzogna che intendo chiamare con il suo nome». Per Meloni, «le pressioni su Mosca sono fondamentali per assicurare il rispetto del diritto internazionale e, ancora di più, per creare le condizioni per un percorso negoziale per il raggiungimento di una pace giusta, condizioni che finora non sono maturate ma che ancora perseguiamo con tenacia ogni giorno».

Il capo dell’esecutivo ribadisce il proprio sostegno all’accordo sull’export di grano nel Mar Nero «che è appena stato rinnovato». Poi, difende la linea di incrementare la spesa militare: «Questo governo è abituato a difendere l’interesse nazionale. Non abbiamo mai fatto mistero di voler aumentare gli stanziamenti in spese militari, come hanno fatto i governi precedenti, magari di soppiatto, senza metterci la faccia. Noi la faccia ce la mettiamo convinti che rispettare gli impegni sia vitale per tutelare la sovranità nazionale. La libertà ha un prezzo: se non sei in grado di difenderti lo fanno altri ma lo faranno imponendo un prezzo». Meloni ribadisce che l’Italia contribuirà economicamente e non solo alla ricostruzione dell’Ucraina, ricordando anche il lavoro che si sta imbastendo per «la conferenza sulla ricostruzione che ospiteremo a Roma, il 26 aprile». E conclude così l’argomento Ucraino: «Ho visto molte polemiche sulle conseguenze che il conflitto dell’Ucraina può avere nella destabilizzazione del continente africano. Sono invece considerazioni su cui si deve avere attenzione e concentrazione».

Politiche ambientali e patto di stabilità

Infine, la presidente del Consiglio, arrivata quasi a 30 minuti di discorso, trova lo spazio per criticare le politiche ambientali perseguite dall’Unione europea: «Il percorso verso una economia verde deve essere sostenibile dal punto di vista sociale ed economico, per questo ci opponiamo a proposte come il regolamento sulle emissioni dell’anidride carbonica delle auto – e alle norme sull’efficientamento energetico degli immobili – perché così si traducono in una penalizzazione dei nostri cittadini e delle nostre imprese e rischiano di sottoporci ad altre dipendenze energetiche». Sulle regole fiscali, invece, sottolinea: «Entro il 2023 bisogna arrivare a nuove regole sul patto di stabilità, sulla base di principi realistici dopo la pandemia del Covid. Serve più equilibrio tra stabilità e crescita. In passato c’è stata molto più attenzione alla stabilità, ora abbiamo più bisogno di attenzione alla crescita. È la nostra priorità. Le nuove regole devono sostenere investimenti pubblici. Il tempo dell’austerità è finito». Anche perché, conclude Meloni, «una crescita economica stabile e duratura è l’unica vera garanzia di sostenibilità del debito pubblico».

Il video della seduta a Palazzo Madama

