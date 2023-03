Al bar dell’Agenzia delle Entrate non fanno lo scontrino? Il blitz di Striscia la notizia finisce male: «Prendo un coltello e l’ammazzo…»

Nel bar che si trova all’interno della sede dell’Agenzia delle Entrate dell’Eur a Roma non si batterebbe uno scontrino da diversi anni. Proprio a due passi dagli uffici in cui vengono setacciate le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, almeno dal 2018 il registratore di cassa del locale sarebbe rimasto sostanzialmente inutilizzato. La denuncia arriva da un servizio di Striscia la notizia andato in onda ieri 21 marzo, con l’inviato Jimmy Ghione che è andato a controllare di persona. La telecamera nascosta mostra quel che succede dopo che i clienti, finita la consumazione, vanno alla cassa: pagano ma dal barista oltre al resto, nient’altro. L’accoglienza però non è stata delle più entusiaste da parte del gestore del bar, a cui Ghione ha chiesto: «Lei si deve preoccupare a fare gli scontrini, non a fare così». Di tutta risposta l’uomo è partito con le minacce: «Prendo un coltello e l’ammazzo», mentre spintona la troupe di Striscia.

