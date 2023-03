Gallina dalle uova d’oro: «La grande onda» di Hokusai venduta all’asta per 2,7 milioni di dollari. È l’opera d’arte più riprodotta di sempre

Quasi 3 milioni di dollari. È questa la cifra per cui è stata venduta La grande onda di Kanagawa. La storica xilografia dell’artista giapponese Katsushika Hokusai (1760-1849), riprodotta in case, ristoranti e negozi di mezzo mondo, è passata dalla casta d’aste Christie’s a New York, partendo da una base d’asta di 500 mila dollari e uscendo con una battuta di 2.760.000. L’opera raffigura un’onda tempestosa che sembra minacciare alcune barche, con il Monte Fuji visibile sullo sfondo. È considerata tra le più rappresentative dell’arte giapponese e rientra nella serie de Le trentasei vedute del monte Fuji, realizzata nei primi anni ’30 dell’Ottocento da Hokusai e che permise all’artista di raggiungere l’apice della sua carriera. Periodo che, tra l’altro, combaciò con una fase di enorme difficoltà economica per l’artista. Ad oggi, secondo alcuni critici d’arte è anche l’opera più riprodotta di tutti i tempi. Dall’asta Christie’s ha incassato in tutto 11.413.992 dollari e ha visto una partecipazione molto ampia con offerenti da tutto il mondo. 22 in tutto tra Asia, Medio Oriente, Europa e Nord America.

