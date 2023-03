Meloni a Bruxelles preme sui capi di governo Ue: «Sui migranti mi aspetto passi avanti». Ma il nodo ufficialmente non è all’ordine del giorno – Il video

«Sui migranti mi aspetto passi in avanti». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Durante il punto stampa prima dell’inizio del vertice dei 27 capi di Stato e di governo, la presidente del Consiglio si è detta «soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di procedere spedita» sul tema dell’immigrazione. Ma sul tavolo del vertice – secondo l’agenda ufficiale – ci sono in primis altri temi: dalla conferma del sostegno a Kiev (sarà collegato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky), con il previsto ok ufficiale al piano di acquisti comuni di armi, all’economia, con il dibattito cruciale sul nuovo Patto di stabilità e sul piano europeo di risposta ai sussidi americani (e cinesi). Sullo sfondo, almeno a priori, la questione dell’immigrazione, su cui pure la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen aveva promesso nelle scorse settimane un salto di qualità nell’impegno comune europeo dopo la strage di Cutro.

Frizioni interne ed esterne

Alla domanda sulle posizioni della Lega sull’Ucraina, Meloni ha fatto sapere di essere tranquilla. «Francamente non mi preoccupano. Al di là delle posizioni espresse per lavorare su una posizione alla quale tutti lavoriamo, ovvero la fine del conflitto, ho detto come la penso: non c’è nell’attuale contesto misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo». Quanto al Patto di Stabilità, Meloni ha riconosciuto che «ci sono visioni sempre abbastanza differenti ma io penso che l’Ue debba imparare dai suoi errori, dal passato. Oggi a tutti sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica, digitale, per le catene di approvvigionamento strategiche. Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non siano tenuti in considerazione nella governance», ha detto Meloni, ribadendo la necessità di «non tornare ai parametri precedenti: serve una governance più attenta alla crescita». È possibile che si tenga poi a margine del vertice – stando alle parole della premier – un bilaterale, atteso da mesi e puntualmente rimandato, con il presidente francese: «Sono in contatto con Emmanuel Macron per un possibile incontro». Oltre all’inquilino dell’Eliseo, sono previsti incontri bilaterali con il premier polacco Mateusz Morawiecki e il greco Kyriakos Mitsotakis.

