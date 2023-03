Il pesto preparato con un plug anale e un grinder: la ricetta di Damiano dei Maneskin- Il video

Damiano dei Maneskin diventa chef. In un video che ha diffuso su TikTok, armato di cappello da cuoco e divisa bianca, ha realizzato un tutorial su come fare il pesto genovese, probabilmente per i suoi fan dell’estero. La spiegazione, infatti, la fa in inglese. Ma qualcosa negli utensili che utilizza sembra non far parte della ricetta tradizionale. Schiaccia l’aglio, poi lo trita. Non con il classico mortaio della tradizione italiana, ma con un grinder, un tritatabacco personalizzato con il suo volto. Ovviamente pulito. La stessa cosa la fa con i pinoli. Poi arriva un’imitazione del mortaio. Molto particolare. Al posto del classico utensile in marmo usa un butt plug, il sex toy solitamente utilizzato come stimolatore o dilatatore anale. Poi parmigiano, pecorino romano e continua così a pestare gli ingredienti, con il plug. Infine, aggiunge il sale. Ma anche qui con una mossa che non passa inosservata: quella dello chef e influencer Salt Bae. Il risultato non sembra particolarmente invitante. Ma come dice Damiano a un certo punto del video: «Ho mangiato di peggio». Poi arriva il chitarrista del gruppo Thomas Raggi che assaggia la pasta – visibilmente cruda – ma sembra non badarci troppo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: