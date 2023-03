Il portavoce di Zelensky elogia Giorgia Meloni per il discorso sull’Ucraina: «Grazie per aver detto la verità» – Il video

Il portavoce del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky Andry Yermak ha elogiato su Twitter il discorso di Giorgia Meloni alla Camera sulla guerra contro la Russia. «Un discorso bellissimo. Grazie per il tuo supporto, per aver compreso l’essenza della guerra e per aver detto la verità sull’argomento. Apprezziamo molto il vostro impegno. Vinceremo». Nell’estratto pubblicato da Yermak Meloni risponde al Movimento 5 Stelle: «Fermatevi? Dovete dirlo a Putin. Mi fa specie che lo dica a noi perché questo significa consentire l’invasione dell’Ucraina. Se ci fermiamo consentiamo l’invasione. E io non sono così ipocrita da scambiare un’invasione con la parola “pace”».

