La nuova gaffe di Joe Biden: «Voglio fare i complimenti alla Cina… Scusate, al Canada» – Il video

«Oggi voglio fare i complimenti alla Cina per aver fatto passi avanti su… Ehm scusate, voglio fare i complimenti al Canada». Un’altra gaffe per il presidente americano Joe Biden, che ieri – durante una visita ufficiale a Ottawa – ha per sbaglio fatto i complimenti alla nazione sbagliata. Un errore corretto al volo e su cui il presidente americano, dopo aver suscitato le risate del pubblico presente, ha subito commentato: «Potete immaginare a cosa stavo pensando. Ma questo non è il momento per parlarne». L’inquilino della Casa Bianca ieri ha incontrato il presidente canadese Justin Trudeau per rilanciare l’alleanza tra i due Paesi e per siglare un accordo per i respingimenti dei richiedenti asilo che raggiungono il loro confine a valichi non ufficiali. «Non c’è alcun amico e alleato più grande degli Stati Uniti», ha assicurato Trudeau. «A volte abbiamo disaccordi ma non c’è una differenza fondamentale nei valori democratici che abbiamo in comune», gli ha risposto Biden. Non è certo la prima volta che il presidente americano finisce nel mirino dei suoi critici per le numerose gaffe. Lo scorso anno, aveva fatto i complimenti al nuovo premier britannico Rishi Sunak chiamandolo «Rashee Sanook». Mentre a settembre, Biden aveva cercato tra i partecipanti di una conferenza stampa una parlamentare di nome Jackie, morta però già diversi mesi prima di quell’evento. Come avvenuto anche nelle scorse occasioni, la gaffe di ieri del presidente americano gli è valsa le critiche dei repubblicani. «Un completo disastro, siamo una nazione in declino», ha commentato Donald Trump su Truth.

