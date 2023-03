Francia, non solo pensioni: proteste e scontri per il bacino idrico di Sainte-Soline, blindati in fiamme. Cinque feriti, uno è grave – I video

La manifestazione ambientalista si è trasformata in guerriglia quando un gruppo di violenti è entrato in contatto con la polizia

Non ci sono solo le proteste contro la riforma delle pensioni a infiammare la Francia. Sabato 25 marzo migliaia di manifestanti si sono radunati a Sainte-Soline, nei pressi dell’area del megabacino idrico che da tempo ormai è al centro delle battaglie degli ambientalisti. Gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno sicuramente gettato benzina sul fuoco e stamattina intorno al piccolo comune nella regione sud-orientale della Nuova Aquitania, tra Nantes e Bordeux, sta andando in scena una vera e propria guerriglia tra un migliaio di violenti – attesi dalle forze dell’ordine – e gli oltre 3.000 agenti schierati per difendere il sito. Secondo i media locali, i manifestanti avrebbero provato a forzare il blocco e sarebbero entrati in contatto con la polizia. Tre veicoli blindati sono stati sono stati colpiti dalle molotv e hano preso fuoco, mentre la polizia ha risposto al lancio di petardi, bottiglie e pietre con gas lacrimogeni e cariche. Sarebbero cinque i feriti tra i manifestanti, uno dei quali in modo grave all’occhio.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: