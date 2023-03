Israele, Netanyahu vuole congelare la riforma della giustizia dopo gli scontri a Tel Aviv. Fermi i voli dagli aeroporti

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu vuole congelare la riforma della giustizia. Lo scrive Haaretz che cita alcune fonti del suo partito, il Likud. Ma sulla decisione si registra l’opposizione di Itamar Ben Gvir, leader del partito di estrema destra Potenza ebraica e ministro per la sicurezza nazionale. Che ha minacciato di far cadere subito il governo se il premier decidesse di fermare la riforma giudiziaria. Ben Gvir, dicono i media israeliani, ha affermato che il significato di un arresto della riforma sarebbe «una resa di fronte alle violenze nelle strade». Senza il partito di Ben Gvir Netanyahu perderebbe la maggioranza alla Knesset. In nottata il presidente della Repubblica Israel Herzog ha chiesto al premier di fermarsi perché la riforma «indebolisce il sistema giudiziario». La presa di posizione di Herzog è arrivata dopo gli scontri a Tel Aviv. Fonti vicine al premier citate dall’agenzia di stampa Agi dicono che la decisione di ritirarla è stata già presa. Intanto il leader del sindacato dei dipendenti degli aeroporti israeliani Pinchas Idan ha annunciato l’arresto immediato di tutti i decolli dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Per una forma di protesta nei confronti della grande riforma giudiziaria avviata dal governo Netanyahu e contro il licenziamento del ministro della difesa Yoav Gallant. Poco prima il leader della centrale sindacale Arnon Bar David aveva preannunciato uno sciopero generale in tutto il paese.

