Armi nucleari in Bielorussia, la Cina bacchetta Putin: «Priorità alla diplomazia, la crisi ucraina va risolta pacificamente»

A distanza di due giorni dall’annuncio del presidente russo Vladimir Putin del dispiegamento in Bielorussia (nei prossimi mesi) di armi nucleari tattiche, arriva la prima reazione di Pechino. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha commentato, rispondendo a una domanda sul tema, che nelle circostanze attuali «tutte le parti dovrebbero concentrarsi sugli sforzi diplomatici per risolvere pacificamente la crisi ucraina e promuovere di concerto l’allentamento delle tensioni». Sabato Putin aveva annunciato che «il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia: Mosca e Minsk hanno convenuto che, senza violare i loro obblighi ai sensi del Trattato Start, avrebbero dislocato lì armi nucleari tattiche». Pechino ha ricordato che a gennaio 2022 i leader dei cinque Stati dotati di armi nucleari (Usa, Cina, Russia, Gb e Francia) – per una volta allineati – hanno rilasciato una dichiarazione chiara in cui si sottolinea che «una guerra nucleare non può essere vinta o combattuta».

