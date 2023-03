Pace lontana per la coppia Blasi-Totti: l’ex capitano della Roma infuriato per le foto di Ilary Blasi con il nuovo compagno e la figlia

Pace lontanissima tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo quanto riportato da Repubblica, che cita fonti anonime vicine all’ex capitano giallorosso, Totti sarebbe «furioso» per le ultime foto di Blasi con il nuovo compagno Bastian Muller e la figlia Isabel Totti pubblicate sul settimanale Chi. Nelle foto viene ritratta la nuova vita di Blasi con Muller mentre passeggiano al parco e tengono entrambi per mano la Isabel e la nipotina Nichi. Totti sarebbe rimasto infastidito e amareggiato dalla pubblicazione delle immagini sul settimanale. Ma non solo. Secondo le fonti citate da Repubblica, Totti avrebbe maturato una certa insofferenza nei confronti del nuovo compagno di Blasi, che passerebbe le notti nella villa dell’Eur dove va a dormire anche Totti quando non è nell’attico di Roma nord con la nuova compagna Noemi Bocchi. Le immagini pubblicate da Chi metterebbero il dito nella piaga in una situazione già complessa, che renderebbe ancor più complicato il raggiungimento di un accordo per ufficializzare il divorzio della coppia. Lo scorso 14 marzo, infatti, l’udienza d’apertura della causa per la separazione tra le parti è stata rinviata. E l’accordo, al momento, pare essere sempre più lontano.

