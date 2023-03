Taiwan, la risposta della Cina alla visita della leader negli Usa: «Nove aerei di Pechino sopra lo Stretto in assetto da combattimento»

Mentre la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen si trova in visita ufficiale negli Stati Uniti, il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito che «nove aerei da guerra cinesi dell’Esercito popolare di liberazione «hanno attraversato la linea mediana settentrionale, centrale e meridionale dello Stretto di Taiwan in 5 gruppi, per un pattugliamento in assetto da combattimento». Nello specifico, il ministero della Difesa di Taiwan sottolinea che il passaggio della flotta aerea cinese «ha messo a repentaglio la stabilità regionale, causato tensione, portato un impatto negativo allo sviluppo della sicurezza con questa azione deliberata. Condanniamo, perciò, questo atto irrazionale». Non è però la prima volta che accade un episodio di questo genere. Lo scorso 1 marzo, il ministero della Difesa di Taiwan aveva comunicato che nell’arco di 24 ore ben 19 jet militari cinesi avevano superato i confini, entrando nella zona per la difesa aerea (ADIZ) di Taiwan, il cui accesso è regolamentato e monitorato per ragioni di sicurezza nazionale. Taiwan di fatto è uno stato indipendente, ma la Pechino lo rivendica come un proprio territorio. L’escalation tra i due paesi è andata via via crescendo negli ultimi anni, sia a causa delle diverse esercitazioni militari cinesi attorno all’isola, sia perché Taipei è sostenuta dagli Stati Uniti. Pechino, infatti, considera qualsiasi rapporto tra funzionari statunitensi e taiwanesi come una sfida alla sua sovranità. La visita negli Usa della presidente Tsai Ing-wen, inclusi gli incontri con i legislatori statunitensi, ha aumentato le tensioni, in un momento delicato in cui sia la Cina sia gli Stati Uniti e i suoi alleati stanno aumentando la frequenza delle esercitazioni militari qualora dovesse esplodere uno scontro nell’area dell’Indo-Pacifico.

