Venere di Botticelli influencer, l’ironia di Chiara Ferragni sulla somiglianza con una sua foto del 2020

Una donna bionda che mangia una pizza, con la mano destra tiene in alto una fetta, entrambi i gomiti sul tavolo, con il lago di Como sullo sfondo. Chiara Ferragni fece una foto così nel 2020, e ora il ministero del Turismo nella sua chiacchierata campagna lanciata assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello dello Sport Andrea Abodi sulle bellezze d’Italia ha scelto, tra le altre, un’immagine della Venere di Botticelli influencer davvero simile a quello scatto. Così anche la vera influencer, l’imprenditrice da quasi 30 milioni di follower su Instagram, commenta con ironia la somiglianza sospetta. «Nel giugno 2020 mi era stato chiesto di essere il volto di una campana ministeriale per promuovere il nostro Paese nel mondo», scherza Ferragni, «avevo accettato a patto di poterlo fare gratuitamente e svelando il segreto della pizza che si rigenera». D’altronde Sgarbi, molto critico nei confronti della campagna, l’aveva subito bollata come «una roba da Ferragni».

Chiara Ferragni, Instagram story

