La foto di Belgrado del 1999 spacciata dai media per un Kiev nel 2022? Ecco cosa c’è di vero e cosa di falso

Non risultano fonti rilevanti che dimostrino come i Media avrebbero ampiamente decontestualizzato l’immagine

Una narrazione messa in circolazione nei primi giorni di marzo 2023 su Twitter è stata riciclata sulla stessa piattaforma il 25 aprile scorso da un account italiano, per finire poi nelle recenti condivisioni di Facebook. Una immagine del bombardamento di Belgrado (1999) viene accostata a un’altra identica ma specchiata, che secondo chi riporta la fake news sarebbe stata spacciata dai Media atlantisti come quella dei bombardamenti di Kiev da parte dei russi (2022). Vediamo perché si tratta di una bufala conclamata.

Per chi ha fretta:

L’immagine condivisa con la scritta «Belgrad 1999» e «Kiev 2022» non indica alcun media.

La falsa attribuzione dell’immagine scattata durante il bombardamento di Belgrado nel 1999 riguarda un unico caso, che non ha avuto conseguenze mediatiche mondiali.

L’errore è stato pubblicato nel febbraio 2022 da una testata online Bosniaca, che ha attribuito la foto ai bombardamenti russi contro Kiev dello stesso anno.

Non si trova alcun riscontro su altri media che abbiano usato la foto spacciandola per Kiev.

Analisi

Chi riporta la narrazione nelle pagine Facebook nostrane usa la seguente didascalia:

Come dare fiducia…..

Chi dovrebbe essere testimone credibile di realtà pubblica immagini del genere e addirittura come è successo spezzoni di videogiochi…

Come si aspettano di essere giudicati?

Come spiegato dai colleghi di Reuters in una analisi del 10 marzo 2023 e dall’organizzazione di Fact-checking Tjekdet, esiste solo un caso in cui l’immagine è stata presentata come scattata di recente in Ucraina: si tratta una testata bosniaca. L’errore risale al febbraio 2022, come possiamo notare dal seguente screenshot dove viene citata la fonte senza linkarla: Twitter.

In Rete non è possibile trovare altri riferimenti.

L’immagine originale mostra le conseguenze di un attacco aereo della NATO il 20 aprile 1999 sulla Torre Usce a Belgrado – riporta Reuters -, che ospitava gli uffici del partito al governo serbo, come riportato dalla CNN (qui) e descritto in una conferenza stampa della NATO il 21 aprile, 1999 (qui).

Conclusioni

A parte un unico caso documentato, riguardante una attribuzione errata in un quotidiano bosniaco, non esistono elementi per insinuare che i Media occidentali abbiano usato l’immagine di Belgrado durante i bombardamenti del 1999, spacciandola come l’immagine dei bombardamenti avvenuti a Kiev nel 2022.

