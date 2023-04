No! Questo mostro non è stato trovato in Brasile o Crimea e non è un soldato ucraino geneticamente modificato

Circola un video dove verrebbe ripreso il corpo di un mostro acquatico, con la coda che sembra quella di un pesce e un busto simile a quello umano con braccia e mani umane, recuperato presso il fiume Madeira in Brasile. Le stesse immagini erano state diffuse in precedenza da alcuni account Twitter, ma in quel caso si parlava di un corpo di un super soldato ucraino modificato geneticamente recuperato dai russi a Sebastopoli (Crimea occupata).

Per chi ha fretta

La stessa scena viene ripresa in due video diversi, uno attribuito al Brasile e un altro alla Crimea occupata.

Non si tratta affatto di un vero ritrovamento, ma di un’opera artistica associata a un telefilm di fantascienza.

Analisi

Ecco il post Facebook dove si sostiene che il video riguardi un ritrovamento in Brasile:

TROVATO DAI PESCATORI !!! Il fiume Madeira è un fiume nel bacino del Rio delle Amazzoni che scorre attraverso gli stati di Rondônia e Amazonas. È uno dei principali affluenti del Rio delle Amazzoni !!!

Ecco, invece, il tweet dove si sostiene che sia stato ritrovato nella Crimea occupata:

Bioengineered #Ukraine super soldier captured in #Sevastopol bay in #Russia What have #NATO done?

Il video attribuito al Brasile

Troviamo lo stesso video pubblicato il 21 aprile 2023 dall’account Instagram di Furio Tedeschi con la seguente descrizione:

ront view of the Raised by Wolves Creature . . . #creaturedesign #creature #concept #3dprinting #vfx #model #puppet #mold #cast #raisedbywolves #hbo #concept art

Il video attribuito alla Crimea

Lo stesso vale per il video del fantomatico soldato ucraino modificato geneticamente. La clip venne pubblicata il 20 aprile 2023 dal profilo di Furio Tedeschi con la seguente descrizione:

Raised by Wolves Creature model from Concept we worked on with @andrea_chiampo and @filippoubertino …model by @dreamsmith_ @matt_ht . . . #raisedbywolves #creaturedesign #creature #monster #puppet #concept #conceptartist #vfx #instagram

Concept di un telefilm

Dalle descrizioni comprendiamo che si tratta di un’opera artistica collegata al telefilm “Raised by Wolves – Una nuova umanità”.

Il mostro raffigurato è molto simile a quello raffigurato da Jaco Snyman sempre collegato alla serie. La seguente immagine è datata 2018.

Conclusioni

Il due video che circolano online non hanno nulla a che fare con un essere trovato da dei pescatori in Brasile o da dei pescatori nella Crimea occupata dai russi, così come non è affatto un soldato ucraino geneticamente modificato. Si tratta di un’opera artistica legata a un telefilm di fantascienza. Del caso se ne erano occupati anche i colleghi di Uol in Brasile.

