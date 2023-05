Via al concerto del 1° maggio, Ambra apre ricordando Lorenzo Parelli: «Paga con la vita prima che lo pagasse qualcuno»

Al via anche quest’anno il concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma con una scaletta che vedrà alternarsi sul palco da Ligabue ai Coma_cose, passando per Emma Marrone e Ariete. Nell’aprire il concerto, Ambra Angiolini ha dedicato un ricordo a Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel gennaio 2022 durante l’alternanza scuola-lavoro. Accanto a lei c’erano anche i genitori del ragazzo. Ambra ha citato l’articolo 4 della Costituzione: «Lorenzo muore nella prima sillaba della parola futuro, perché ad avere un lavoro non ci arriverà mai, morto durante l’orario scolastico e questo nemmeno la costituzione poteva prevederlo. Paga con la vita, senza ancora essere stato pagato da nessuno. Siamo su questo palco per consegnarvi qualcosa di importante: La carta di Lorenzo, abbiatene cura». Quindi ha invitato sul palco Maria Elena e Dino Parelli, i genitori di Lorenzo. «Siamo qui per dedicare un pensiero a Lorenzo» ha detto la madre del giovane: «Lui vi direbbe: abbiate cura della vita».

Chi era Lorenzo Parelli

Lorenzo Parelli aveva 18 anni ed era al suo ultimo giorno di tirocinio quando il 21 gennaio 2022 è morto, mentre si trovava nell’azienda Burimec di Lauzacco di Pavia di Udine, dove stava svolgendo uno stage gratuito, nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. Lorenzo era iscritto al quarto anno nel settore della meccanica industriale al Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine. Mentre partecipava al tirocinio una pesante putrella di acciaio gli è caduta addosso, uccidendolo sul colpo. In seguito alla sua morte si sono svolte diverse manifestazioni studentesche in tutta Italia per chiedere la fine dell’alternanza scuola-lavoro.

