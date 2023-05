Concertone del 1 maggio a Roma, chi canta e quando sul palco di piazza San Giovanni: la scaletta

Il tradizionale evento organizzato dalle principali sigle sindacali verrà trasmesso in diretta dalle 15.15 su Rai 3, in streaming su RaiPlay e su Radio Rai 2

Al via la 34esima edizione del tradizionale Concertone del 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma. L’evento, promosso dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, verrà trasmesso a partire dalle 15.15 su Rai 3. Anche quest’anno alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Ambra Angiolini, che quest’anno verrà affiancata dall’attore e conduttore Fabrizio Biggio. Sul palco tanti volti noti della musica italiana: Ligabue, Piero Pelù, Baustelle, Emma Marrone, Levante Ariete, Lazza, Tananai, Mr. Rain, Francesco Gabbani e i Coma_Cose, solo per citarne alcuni. L’evento sarà suddiviso in quattro blocchi.

La scaletta del Concertone

Nel primo blocco, a partire dalle 14.00, a salire sul palco per il pre-show e a scaldare il pubblico in piazza si avvicenderanno infatti cinque artisti: Wepro, Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli. Nel secondo blocco, alle 15.15 inizierà lo show vero e proprio. Ecco l’ordine delle esibizione degli artisti del blocco pomeridiano:

Gaia;

Bnkr44;

Alfa;

Giuse The Lizia;

Ciliari;

Mille;

Etta, Maninni e Still Charles (vincitori del Contest 1MNEXT);

Hermes (vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica);

Rose Villain;

Wayne;

Tropea;

Napoleone;

Uzi Lvke;

Epoque;

Ginevra;

Serendipity;

L’Orchestraccia;

Fulminacci;

Mara Sattei;

Paolo Benvegnù;

Il Tre.

Alle 19.00 sarà poi la volta del dj set della voce di Radio Rai 2 Ema Stockholma, che per un paio di ore salirà in consolle prima del blocco serale e conclusivo del Concertone. Alle ore 21, invece, prenderà il via il quarto e ultimo blocco. Ecco l’ordine di uscita degli artisti sul palco di piazza San Giovanni:

Ariete;

Geolier;

Coma_Cose;

Matteo Paolillo;

Levante;

Aiello;

Baustelle;

Johnson Righeira;

Francesco Gabbani;

Carl Brave;

Tananai;

Piero Pelù con Alborosie;

Lazza;

Ligabue;

Emma;

Mr.Rain;

Rocco Hunt;

Aurora.

Come seguire il Concertone in tv, in streaming e in radio

Il Concertone prenderà il via alle 14, ma verrà trasmesso in tv in diretta e integralmente – salvo le interruzioni pubblicitarie – a partire dalle 15.15 fino a mezzanotte su Rai 3. L’unica interruzione della messa in onda avverrà dalle 19 alle 20, per dare modo alla rete di trasmettere il Tg3 e i diversi Tg regionali. Ma per chi non si volesse perdere neanche un minuto dell’evento, potrà seguirlo in streaming su RaiPlay o la diretta su Rai Radio 2.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: