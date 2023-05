Intelligenza artificiale, nasce l’H-Camp per giovani imprenditori delle nuove tecnologie

Un programma intensivo di una settimana dedicato a tutti i giovani che abbiano deciso di investire tempo ed energie su start up basate sull’intelligenza artificiale. È l’iniziativa promossa da H-FARM rivolta agli imprenditori del futuro al fine di accelerare il loro percorso di sviluppo in uno dei campi più promettenti delle nuove tecnologie. L’arrivo dell’intelligenza artificiale nelle vite delle persone potrebbe significare quello che ormai decenni fa ha portato l’introduzione dello smartphone, capace di rivoluzionare abitudini e interi sistemi. Per questo H-CAMP AI aprirà presto le porte a una nuova generazione in grado di comprendere la portata di una frontiera nuova e stimolante: a conclusione del programma di formazione i migliori progetti i start up avranno anche la possibilità di ricevere un investimento e aumentare l’ingaggio nello sviluppo dell’idea. Aperto agli studenti universitari di H-FARM e alle startup early stage, l’H-CAMP AI si svolgerà tra il 12 e il 16 giugno, con la possibilità di candidare la propria idea fino al 19 maggio sul sito dedicato.

«Fare la differenza nella società attraverso le tecnologie Ai d’avanguardia»

«Che il mercato dell’Intelligenza artificiale sia in rapida crescita e che continuerà ad aumentare in modo significativo nei prossimi anni, è un fatto ormai noto», spiega l’azienda ideatrice del’H-CAMP AI, fornendo anche importanti numeri. «Per citare alcuni numeri si stima che il tasso di crescita annuo si aggiri attorno al 40,2% dal qui al 2028, mentre il mercato globale del software di AI è stato stimato che raggiungerà i 126 miliardi di dollari entro il 2025». Per quanto riguarda il mercato del lavoro che l’Intelligenza Artificiale ipotizza di impiegare, inclusi i servizi di consulenza, integrazione e supporto, «dovrebbe crescere ogni anno di oltre il 27,4 % fino al 2027». Tra i temi principali cercati da H-FARM per progetti di start up validi da ammettere al campus di formazione e di eventualmente finanziare quello dell’istruzione, della salute e della silver economy. Tutti con un unico scopo di base: utilizzare le tecnologie Ai all’avanguardia, compreso l’utilizzo di ChatGPT-4 e AutoGPT, per facilitarne i meccanismi. «Il focus dovrà essere l’individuazione di soluzioni innovative che siano in grado di fare la differenza nella società», spiega ancora l’azienda.

