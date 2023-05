L’uomo che fa le pulizie poco erotico? Laura Chiatti corregge il tiro: «Battuta goliardica, non sono sessista»

«Una battuta goliardica». Così Laura Chiatti definisce le sue dichiarazioni a Domenica In sulla divisione dei ruoli domestici tra uomo e donna che hanno fatto scoppiare la polemica in questi giorni. L’attrice, ospite al programma di Mara Venier con il compagno Marco Bocci per presentare il loro ultimo film La caccia, sollecitata sulle pulizie di casa ha riferito che queste mansioni sono solo di sua competenza. «Non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli», ha detto. Per poi aggiungere che l’uomo che lava i piatti le «uccide l’eros». Nell’immediato è stata inondata di critiche. «Se ti si abbassa l’eros perché il tuo compagno pulisce casa il problema non è nel ruolo ma nella tua testa», scrive ad esempio qualcuno. L’attrice oggi, 2 maggio, ha condiviso il commento di un’utente che la invita a vergognarsi per quanto detto.

«Io sessista? Mio marito ha rifatto il letto»

«Questo è solo uno dei tanti commenti che sto ricevendo da DONNE, pubblicamente ed in privato. Di solito evito di dare troppa attenzione a contenuti di questo tipo, perché non amo alimentare ciò che viene costruito tanto per fare polemica, ma quando questo viene totalmente mal interpretato e strumentalizzato solo ed esclusivamente per screditare e disonorare la persona che sono», premette Chiatti. «Una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista… Sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza», si giustifica. E ancora: «Mi rincresce che le numerose e gloriose battaglie per la parità dei diritti tra uomini e donne e sulla libertà di pensiero si infrangono miseramente sull’attacco qualunquista ad un pensiero di una donna». E chiude con una battuta: «Nel mondo contemporaneo l’unico posto dove si realizza la perfetta uguaglianza è nel traffico. Ah dimenticavo. Stamattina mio marito ha rifatto il letto, dato l’aspirapolvere e pulito i bagni, e tutto sommato devo dire che…».

