L’Ucraina frena sul piano di pace di Papa Francesco: «Non ne sappiamo nulla. I colloqui? A nostra insaputa»

L’Ucraina «non è a conoscenza» di una missione di pace del Vaticano per risolvere la guerra. Lo ha affermato alla Cnn un esponente ucraino vicino all’ufficio presidenziale di Kiev. «Il presidente Zelensky non ha acconsentito a tali discussioni per conto dell’Ucraina. Se ci sono colloqui, stanno avvenendo a nostra insaputa o senza la nostra benedizione», ha sottolineato. Le dichiarazioni del governo di Kiev arrivano a pochi giorni di distanza dalle parole di Papa Francesco, che di ritorno da Budapest aveva fatto riferimento a una missione della Santa Sede per porre fine alla guerra in Ucraina. «Adesso è in corso una missione: per ora non è pubblica, ne parlerò quando sarà pubblica», ha detto il pontefice senza dare ulteriori dettagli.

La mediazione del Vaticano

Dopo la visita in Ungheria, Papa Francesco ha parlato a lungo con i giornalisti della sua posizione sulla guerra in Ucraina. «Credo che la pace si fa sempre aprendo canali, mai si può fare con la chiusura. Invito sempre ad aprire rapporti, canali di amicizia. Questo non è facile. Lo stesso discorso l’ho fatto con Viktor Orbán e un po’ dappertutto», ha detto il Pontefice di ritorno da Budapest. Nei mesi scorsi, Papa Francesco aveva ribadito più volte la volontà della Santa Sede di cercare una mediazione tra le due parti e di visitare l’Ucraina. A febbraio, l’ambasciatore ucraino al Vaticano Andrij Yurash si era detto fiducioso che il Pontefice fosse vicino al suo viaggio a Kiev. I problemi di salute e il breve ricovero, però, hanno complicato i piani.

