La soddisfazione di Giorgia Meloni per i numeri Istat sull’occupazione: «Il dato più alto mai registrato in Italia»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime la sua soddisfazione sulla panoramica tracciata dai dati Istat sul mercato del lavoro rilasciati oggi. L’istituto di statistica ha certificato una buona notizia: il numero complessivo degli occupati in Italia ha raggiunto quota 23 milioni 349mila, in crescita di 297mila unità rispetto allo scorso anno. «Aumentano i contratti stabili e cresce l’occupazione. I dati forniti dall’Istat per marzo 2023 sono molto incoraggianti e frutto del clima di fiducia percepito dalle imprese in questi primi sei mesi di Governo», esulta la premier. Una fiducia, continua Meloni, che il governo è intenzionato «a ripagare continuando a dare risposte concrete per far ripartire l’economia nazionale» e che spronano l’esecutivo ad andare avanti «con ottimismo e determinazione». I dati Istat sull’occupazione arrivano a soli due giorni di distanza dalla Festa dei Lavoratori e dall’approvazione del Dl Lavoro, contestato da sindacati e opposizioni. Nei giorni scorsi, Meloni aveva insistito soprattutto su un aspetto del decreto legge: il taglio del cuneo fiscale. Una misura descritta come «il più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni», anche se le cose non stanno proprio così.

Credits foto: ANSA/Filippo Attili

Continua a leggere su Open

Leggi anche: