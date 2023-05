«L’attacco di droni contro il Cremlino deciso dagli Usa»: accusa il portavoce di Putin

Ci sono gli Usa dietro l’attacco compiuto sul Cremlino con due droni inviati dall’Ucraina. Ne è sicuro il portavoce dell’ufficio presidenziale russo Dmitry Peskov che, citato dall’agenzia Ria Novosti, accusa il governo di Washington di aver provato a uccidere Vladimir Putin. Ieri il Cremlino aveva parlato di un «attacco terroristico ucraino alla vita del presidente russo, che è rimasto illeso». Il governo di Kiev si è subito tirato fuori da ogni responsabilità, con il presidente Volodymyr Zelensky che ha detto: «Noi non attacchiamo Putin, lo lasciamo al tribunale». Sulla vicenda si è espresso anche il governo americano, con il segretario di Stato Antony Blinken che ha invitato alla cautela: «Ho visto le notizie del Cremlino, non possiamo confermare nulla e comunque prendiamo tutto quello che arriva da Mosca con le pinze», ha detto ieri Blinken a margine di un evento a Washington sulla libertà di stampa.

Ancora non è chiaro chi abbia organizzato l’attacco di droni al Cremlino. Oggi il senatore Mark Warner, presidente della Commissione intelligence del senato americano, ha precisato che «non c’è ancora alcuna indicazione che siano stati gli ucraini». Secondo il think tank Institute for the study of war, ci sarebbe un’altra ipotesi da tenere in considerazione: gli esperti del centro studi statunitense credono che potrebbe essere stato lo stesso governo russo a organizzare l’attacco. Il motivo? Allargare il sostegno della popolazione a favore della guerra in Ucraina. In attesa che emergano nuovi dettagli sulla vicenda, il Cremlino ha già annunciato ritorsioni: «Cosa farebbero gli americani se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono? La risposta è ovvia per chiunque: la punizione sarebbe dura e inevitabile», ha spiegato Anatoly Antonov, ambasciatore russo negli Usa. «La Russia – ha aggiunto – risponderà a questo atto di terrorismo sconsiderato e arrogante. Risponderà quando lo riterrà necessario. Risponderà in base alle valutazioni della minaccia che Kiev ha creato per la leadership del nostro Paese».

