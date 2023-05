Il «macellaio di Mariupol» passa alla Wagner, la svolta del generale Mizintsev scaricato dal Cremlino – Il video

L’ex viceministro della difesa russo, il colonnello generale Mikhail Mizintsev, noto ai più come “macellaio di Mariupol” sarebbe entrato nel gruppo Wagner in qualità di vice comandante, secondo quanto riferito sui canali social di Alexander Simonov, un blogger militare russo. In due video pubblicati su Telegram da Simonov, si vede Mizintsev con la divisa del gruppo Wagner durante una visita in un campo di addestramento militare, mentre conduce una sorta di ricognizione sulle posizioni delle truppe russe nella città di Bakhmut, nell’Ucraina orientale. Mizintsev, già ex viceministro della Difesa, e successivamente nominato responsabile della logistica delle forze armate russe, era stato sollevato dal suo incarico e sostituito lo scorso 29 aprile. Il generale ricopriva l’incarico dal settembre 2022. Il video in cui si vede Mizintsev con la divisa del gruppo Wagner sono stati diffusi in contemporanea alle dichiarazioni del capo dello stesso gruppo di mercenari, Yevgeny Prigozhin, che ha accusato il Cremlino e il ministero della Difesa di non aver ricevuto sufficiente supporto e di aver perso troppi uomini sul fronte, annunciando che i mercenari si ritireranno da Bakhmut il prossimo 10 maggio. Al momento, da parte del gruppo Wagner non è stato diffuso alcun commento sul caso. Nei giorni scorsi, però, secondo quanto riportato dall‘Institute for the Study of war negli Stati Uniti, Mizintsev sarebbe stato chiamato a unirsi al gruppo Wagner proprio dallo stesso Prigozhin, che gli avrebbe offerto l’incarico di vice-comandante. Tuttavia, come si legge nel report del think tank statunitense, non è detto che la chiamata sia un tentativo di «umiliare ulteriormente Mizintsev».

