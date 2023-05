Incoronazione di Re Carlo, Katy Perry spaesata in mezzo agli invitati scatena l’ironia del web – Il video

L’incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla che sta avendo luogo nella giornata di oggi, 6 maggio, non è solo un momento storico, ma anche l’occasione per radunare le personalità più illustri del Regno Unito e non. Gli invitati sono chiamati a rispettare i più stringenti canoni in termini di etichetta, vestiario e portamento. Per questo sta facendo molto discutere sui social la clip in cui la pop-star statunitense Katy Perry appare palesemente spaesata in mezzo alla folla. Con la vista parzialmente oscurata dal cappello imponente che ha scelto per completare il suo outfit lilla, appare infatti confusa e alla ricerca di un posto tra le sedie. Un comportamento buffo e decisamente meno compassato rispetto a quello degli astanti, che ha scatenato l’ilarità del web.

