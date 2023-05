Wish you were not here. Centinaia di persone si sono riunite a Colonia per protestare contro il concerto di Roger Waters previsto per domani. «Nessun palcoscenico per l’antisemitismo», si legge nei cartelloni affissi contro l’esibizione del cofondatore dei Pink Floyd, che viene contestato per le sue posizioni anti-Israele e per il suo sostegno al boicottaggio al Paese che Waters ha più volte accusato di genocidio ai danni dei palestinesi. Attivisti e cittadini si sono riuniti nel centro della città tedesca, hanno allestito un palco dal quale hanno pronunciato discorsi contro il bassista. Nel movimento anche la sindaca della città Henriette Reker, che su Twitter ha scritto: «L’antisemitismo non ha posto a Colonia. Non lo tolleriamo quando è apertamente espresso né quando è sottinteso», riferendosi al bassista recentemente contestato anche per le proprie posizioni sulla guerra in Ucraina. Paese che Vladimir Putin avrebbe invaso «per aiutare i russi che ci vivono».

Il maiale con la stella di David

Un altra ragione per cui il musicista 79 viene contestato è la stella di David che in alcuni suoi concerti è apparsa sul maiale volante che appare nella scenografia durante il brano Pigs. L’ex Pink Floyd ha già suonato ad Amburgo, mentre altre tappe del suo tour sono previste a Berlino, Francoforte e Monaco di Baviera. Per gli stessi motivi citati dagli abitanti di Colonia, si sono tenute manifestazioni anche a Francoforte, tanto che il concerto era stato annullato dal tribunale cittadino. Ma la corte amministrativa della città sul Meno ha successivamente stabilito che il concerto si terrà, citando la libertà artistica del musicista. Proprio partendo dalla sentenza Waters si è rivolto a chi lo accusa in apertura del proprio show di Amburgo: «Un tribunale a Francoforte ha stabilito che non sono un antisemita». Durante il concerto il maiale è apparso, ma senza stella di David.

