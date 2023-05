No! Questo video non riporta dichiarazioni ufficiali della Camera dei deputati sulla pandemia Covid-19

Lo stesso protagonista della clip, ex No Vax, ha fatto successivamente un brusco dietrofront

L’emergenza Covid è orma finita, ma le fake news a riguardo sono più dure a morire. Lo scorso aprile infatti è stato nuovamente condiviso un vecchio video che vede protagonista il medico “eretico” Pasquale Bacco. Nella clip lo si sente affermare che il Coronavirus non ha mai ucciso nessuno, e scagliare diverse accuse contro i medici italiani. Le sue parole erano già state smentite e sono state da lui stesso rinnegate, vediamo perché.

Per chi ha fretta:

Un video della durata di tre minuti è tornato recentemente in circolazione.

La clip è piena di affermazioni No Vax e negazioniste, come quella secondo cui «il Covid non ha ucciso nessuno».

L’intervento in realtà risale a circa tre anni fa: da allora le affermazioni non sono state smentite soltanto da fact-checker e membri della comunità scientifica, ma anche dal suo stesso autore, Pasquale Bacco.

Analisi

«VIDEO NON CENSURABILE – Sentite cosa dicono del Covid. Da rabbrividire, Dio Santo. Lo dice alla camera dei Deputati, ASSURDO». Queste parole commentano una clip di circa tre minuti, in cui vediamo un uomo prendere la parola e lanciarsi in una lunga invettiva. Il discorso è stato pronunciato nel 2020, nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla deputata complottista Sara Cunial. Non si trattava dunque di un’audizione, che si tiene presso le Commissioni parlamentari dove vengono chiamati esperti in diverse materie al fine di ottenere informazioni utili per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

Il discorso esordisce così: «Il virus, il Covid, dobbiamo dirlo sempre con più forza, non ha ucciso nessuno! Nessuno! Neanche una persona che non avesse delle problematiche legate al sistema immunitario oppure a patologie pregresse». Tralasciando la contraddizione (il virus non ha ucciso nessuno o ha ucciso chi aveva già patologie pregresse?), Bacco prosegue parlando di di medici «venduti a basso costo» per poi attaccare coloro che erano in prima linea accusandoli di aver eseguito protocolli sbagliati uccidendo i pazienti. Come? Secondo lui avrebbero, attraverso la ventilazione, «sparato» ossigeno puro «bruciando» e «ossidando» i polmoni dei pazienti. E arriva a dire che in questo scenario sarebbe stata addirittura istituita la pena di morte.

Il video è uno spezzone di uno più completo che era stato pubblicato il 2 agosto 2020 sul canale Youtube di Radio Radio. Se oggi però provassimo ad aprire il link di riferimento, scopriremmo che il contenuto è stato rimosso per aver violato le norme della community della piattaforma. Avevamo già scritto più di un articolo all’epoca delle dichiarazioni, reperibile ad esempio a questo link. Da allora, però, ci sono state sorprendenti evoluzioni di cui probabilmente non è giunta voce agli utenti che continuano a diffondere questo tipo di contenuti.

Il cambio di rotta di Bacco

Perché non solo fact-checker e membri della comunità scientifica hanno provato a spiegare cosa non andasse in quell’intervento. Ma lo stesso Bacco, da allora, ha fatto un clamoroso dietrofront: in un video, pubblicato il 24 novembre 2021 sul suo profilo Facebook, lo abbiamo sentito pronunciare parole inaspettate. Ha ammesso che il virus uccide anche i giovani in salute, smentendo la sua precedente definizione del Sars-Cov-2 che definiva «virus ridicolo». L’ossigeno, sostiene a distanza di un anno, va dato sfruttando al massimo i polmoni. Ha inoltre aggiunto che nessun medico venderebbe se stesso, e non gli converrebbe affatto uccidere i pazienti. E se l’ospedalizzazione era stata definita in passato un pericolo, col senno di poi la descrive come una salvezza.

Un cambio di rotta che ha colpito i suoi seguaci e l’associazione L’Eretico, da lui stesso fondata insieme a Giulio Tarro e Angelo Giorgianni, tanto che l’associazione stessa ha pubblicato un comunicato via Facebook attraverso il quale prende le distanze: dopo mesi di invettive comuni, Bacco è stato ufficialmente rinnegato dai suoi stessi alleati. Nel febbraio 2022, l’ex Eretico ha affermato:

«Siamo stati dei grandi codardi tutti noi No vax. Andavamo nelle piazze e quando parlavamo sapevamo che le persone volevano sentire cose forti. Quindi provocavi sempre di più. E allora via con: “Nei vaccini c’è acqua di fogna”, “le bare di Bergamo erano tutte vuote”, “con il Covid non è morto nessuno”. Siamo stati veramente dei grandissimi bastardi, non mi nascondo, questa è la verità. Un giorno dovremmo rendere conto di queste cose. Purtroppo. Per questo ho chiesto perdono a tutti ma quel perdono non serve a nulla».

Bacco ha spiegato di avere cambiato idea sul Covid «quando ho visto morire un ragazzo di 29 anni di Covid. Aveva nel telefonino i video dei miei comizi sui palchi No vax. La famiglia mi disse che era un mio fan. Non me lo dicevano con rabbia anzi, e questo mi ha fatto ancora più male. Quella morte me la sento come una mia colpa».

Conclusioni

Il video che sta venendo condiviso risale a quasi tre anni fa. Da allora, sono cambiate molte cose: le affermazioni non sono state smentite soltanto da fact-checker e membri della comunità scientifica, ma anche dal suo stesso autore, Pasquale Bacco, personaggio una volta seguito dagli ambienti No vax.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: