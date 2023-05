No! Questi fuochi d’artificio non riguardano lo scudetto del Napoli

Napoli ha atteso 33 anni prima di poter festeggiare il suo terzo scudetto, ma alla fine la squadra allenata da Spalletti è riuscita a diventare campione d’Italia. Il tanto atteso evento è stato accolto da celebrazioni spettacolari nel capoluogo campano e non solo. Le immagini delle creative celebrazioni hanno attraversato i social, ma non sempre hanno veicolato notizie vere. Come nel caso che vediamo oggi.

Per chi ha fretta:

Circola un video che secondo alcuni utenti sarebbe stato registrato nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli

Le immagini ritraggono spettacolari fuochi d’artificio rossi

In realtà però sono state registrate nel 2020, quando il gruppo di tifosi Torcida Split ha celebrato il 70esimo anniversario dalla sua fondazione, nel 1950

Analisi

«#Napoli in festa per lo scudetto: lo spettacolo mozzafiato dei fuochi d’artificio dal capoluogo partenopeo». Questa didascalia ha accompagnato la condivisione di una clip, della durata di 36 secondi, in cui viene fatta la ripresa spettacolare di un cielo disseminato di luci rosse.

Il video è stato condiviso dalla pagina «L’Occhio di Napoli», che vanta oltre 17mila followers. Ma che ha scritto una didascalia scorretta, attribuendo le immagini a un contesto falso. Il video infatti circola almeno dall’agosto 2022. Lo troviamo condiviso su Twitter dalla pagina @thecasualultra, assieme alla descrizione: «Il miglior spettacolo pirotecnico della storia del calcio! I festeggiamenti per i 70 anni di Torcida Split nel 2020 erano di un altro livello!».

Il riferimento è a Torcida Split, un gruppo di sostenitori dell’HNK Hajduk Split in Croazia con filiali in altri paesi, principalmente tra le comunità croate. Fondato il 28 ottobre 1950, Torcida è il gruppo di tifosi più antico d’Europa. Gli spettacolari festeggiamenti ripresi nel video, in occasione dei 70 anni dalla fondazione del gruppo, sono stati catturati in molti altri video da diverse angolazioni, come possiamo vedere qui, qui e qui.

Conclusioni

Il video che riprende uno spettacolo pirotecnico di fuochi rossi non è stato registrato nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli: risale al 2020, quando il gruppo di tifosi Torcida Split ha celebrato il 70esimo anniversario dalla sua fondazione, nel 1950.

