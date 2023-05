Zelensky escluso dall’Eurovision, lo sfottò del Cremlino: «Peccato, sarebbe stato un ottimo concorrente»

Il Cremlino incassa a modo suo l’esclusione – pur smentita da fonti di Kiev – d Volodymyr Zelensky dalla finale dell’Eurovision in programma sabato sera. La European Broadcasting Union (Ebu), che organizza la kermesse, ha infatti bocciato questa mattina l’ipotesi di un videomessaggio del presidente ucraino perché esso avrebbe cozzato con «l’apoliticità dell’evento». E Mosca ora rigira il coltello nella piaga: «L’Ebu ha respinto la richiesta di Zelensky, che voleva esibirsi nella finale dell’Eurovision. Che peccato. Sarebbe stato un valido concorrente dell’Eurovision di quest’anno», ha ironizzato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Del tutto opposta la reazione alla notizia del Regno Unito, dove si svolge il festival canoro (a Liverpool): il portavoce del premier Rishi Sunak ha fatto sapere che il governo britannico è «amareggiato» per l’esclusione del video-messaggio del leader di Kiev, ricordando che «i valori e le libertà per cui il presidente Zelensky e il popolo ucraino stanno combattendo non sono politici, sono fondamentali».

Cosa succederà nella serata finale

L’edizione 2023 dell’Eurovision va in scena a Liverpool, dopo che l’Ucraina, vincitrice dell’ultima edizione di Torino con la Kalush Orchestra, ha dovuto rinunciare a ospitare l’evento a causa della guerra. La finale della kermesse vedrà la partecipazione di 26 paesi e includerà uno speciale tributo all’Ucraina con l’esibizione di 11 artisti ucraini, tra cui la stessa Kalush Orchestra. Durante la serata saranno proiettati dei videoclip che mostreranno le diverse zone del Paese. La città di Liverpool ha anche inaugurato un monumento all’Ucraina come «simbolo di speranza», una statua in alluminio raffigurante un uomo con in mano un libro da cui sventola una colomba con la bandiera ucraina. La statua rimarrà a Strawberry Field, il giardino che circonda l’orfanotrofio dell’Esercito della Salvezza che ha dato il nome alla canzone psichedelica cult dei Beatles, prima di essere inviata in Ucraina al termine della guerra. La Russia, invece, è stata esclusa dalla competizione, come già nell’edizione del 2022.

