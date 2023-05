Marco Mengoni sul palco dell’Eurovision 2023 con la bandiera Lgbtqia+ accende la finale – Il video

Marco Mengoni, durante la presentazione iniziale dei 26 artisti in gara nella finale dell’Eurovision Song Contest alla Liverpool Arena, ha portato sul palco, oltre alla bandiera italiana anche quella arcobaleno, per i diritti Lgbtqia+. Al Tg1, poco prima dell’inizio del Festival musicale, il cantante – che si è aggiudicato il premio per la migliore composizione con il suo brano Due Vite – ha confessato di essere molto emozionato. «Non so se si percepisce l’energia di festa incredibile che c’è qui. E questo carica tantissimo», ha detto Mengoni. «In questi giorni sono arrivati tanti commenti. Ma uno mi ha fatto piacere in particolare ed è stato: “non conosco il testo, non so parlare l’italiano, ma mi hai trasmesso quello che volevi dire”. È stato un bel riconoscimento. Mi ha fatto piacere», ha concluso.

