Monza, blitz No vax in un supermercato: adesivi e volantini contro il vaccino

Blitz No vax in un supermercato di Lentate sul Seveso (Monza). Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 maggio, una donna – sulla cui identità sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri – ha fatto irruzione in un market lanciando volantini raffiguranti una svastica all’interno dello zero della parola “Agenda 2030”, il programma dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, e slogan contro gli effetti del vaccino anti-Covid, indicato come la causa di «Infarti e miocarditi, non può essere la normalità, proteggete i vostri figli, questo vaccino uccide». Oltre ai volantini, la donna ha inoltre appiccicato all’interno del supermercato alcuni adesivi con su scritto: «Adesso mangerai anche scarafaggi», alle vetrine e lo slogan «Fuck Agenda 2030», e la svastica al suo interno. Il tutto porta il simbolo dsl gruppo “Vivi – Forza di lotta non violenta per la libertà”, noto per altre manifestazioni sempre di stampo No vax.

