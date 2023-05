Luca Barbareschi verso Rai3: un nuovo programma in due puntate

Luca Barbareschi arriva su Rai 3 con un programma tutto suo. Dopo le polemiche sulle denunce per molestie che «servono a farsi pubblicità» l’attore, regista e produttore avrà un format che prevede due puntate in seconda serata. Per adesso. Ma si spera di farlo diventare una vera e propria trasmissione a partire dall’anno prossimo. La partenza è prevista per ottobre. Mentre lunedì, fa sapere Repubblica, si insedierà il nuovo ad Roberto Sergio, insieme a Giampaolo Rossi direttore generale. Nel Cda già fissato per giovedì si aprirà il valzer delle poltrone. Partendo dalle direzioni di genere. Dopo le sue dichiarazioni sulle molestie nei confronti di Barbareschi si erano scatenate le proteste. Che avevano portato anche a una manifestazione davanti al Teatro Eliseo. Anche l’attrice Jasmine Trinca lo aveva criticato. In una nota lui si era detto «solidale» con chi denuncia. Ma aveva anche rimarcato che c’è chi lo fa soltanto per fare carriera.

