Zelensky a Roma, Salvini: «La mia presenza mai prevista. Pronto a ricostruire l’Ucraina? Prima stop alla guerra»

L’assenza di Salvini all’incontro con il presidente ucraino Zelensky? Tutta una questione di protocollo. A ribadirlo è il leader della Lega che – rispondendo alle domande dei cronisti durante un evento a Milano – dice: «Leggo ricostruzioni surreali in base alle quali io non sarei andato, ma non è mai stato previsto. Il presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio». Ai cronisti che gli chiedevano se ha sentito recentemente il presidente ucraino, Salvini ha replicato: «Ci mancherebbe altro, sono stato alla conferenza stampa di ricostruzione dell’Ucraina dieci giorni fa». Per poi continuare: «Dal punto di vista delle infrastrutture sono già pronto: ferrovie, strade, autostrade e manutenzione. Stiamo sminando cantieri in tutta Italia, potremmo farlo anche in Ucraina. Ma prima deve finire la guerra».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: