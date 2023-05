Il rapper Random ci ricasca, beccato al volante senza patente: così ha provato a ingannare la polizia

Non è la prima volta che il rapper viene scoperto alla guida senza patente, che non ha mai preso. Stavolta ha anche tentato di spacciarsi per suo fratello, ma i tatuaggi lo hanno incastrato

Il rapper Random, all’anagrafe Emanuele Caso, è stato pizzicato per la seconda volta alla guida di una Audi A1 senza patente. Il rapper infatti non avrebbe mai conseguito la patente. E durante un controllo mentre era a bordo del veicolo ha finto di essere il fratello. Ma a tradire il rapper sono stati però i tatuaggi sul collo e sulle mani. Gli agenti, osservando i documenti e utilizzando le immagini sui social network, dopo aver condotto un’analisi più approfondita dei dati, hanno accertato che le generalità fornite da Random appartenevano al fratello. Non è però la prima volta che Random viene pizzicato a guidare senza patente. Già in passato la Polizia locale di Riccione aveva multato il rapper per 5.100 euro, sempre per guida senza patente. Un pagamento che però Random non ha mai effettuato. E così il rapper originario di Massa di Somma, in provincia di Napoli e attualmente residente a Riccione è stato denunciato per sostituzione di persona, false dichiarazioni e guida senza patente reiterata, violazione, mentre l’Audi A1 (a lui intestata) è stata posta sotto sequestro.

