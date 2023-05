Maltempo in Emilia-Romagna, l’impressionante frana nel comune di Sarsina (Cesena) – Il video

Le forti piogge che in queste ore stanno interessando l’Emilia-Romagna e le Marche hanno provocato un’impressionante frana a Ranchio, nel comune di Sarsina, nel Cesenate. Un parte di terreno si è infatti staccata dalla collina, davanti agli occhi degli abitanti che hanno ripreso la scena con i propri telefoni. Nella zona, scrive il sindaco Enrico Cangini citato da Cesena Today, «la situazione è particolarmente drammatica». Il fiume Savio, i torrenti Borello e Fanante sono esondati in diversi punti. «Attualmente – continua il primo cittadino – l’alta valle del torrente Borello si trova in un completo isolamento per via di diversi movimenti franosi che la circondano», precisa Cangini. In particolare non si riesce a raggiungere Ranchio, Rullato e Pieve di Rivoschio. «La frazione di Ranchio, oltre ad essere isolata, si trova anche senza acqua per via di una rottura acquedottistica», conclude.

