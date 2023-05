E Salvini cancella il tweet sul Milan e il maltempo in Emilia-Romagna

Il ministro e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha cancellato il tweet in cui aveva scritto della situazione maltempo in Emilia-Romagna e del Milan. A suo dire «senza cuore» durante la semifinale di Champions League contro l’Inter. Diverse erano state le voci critiche sul social per l’accostamento dei due argomenti ritenuto improprio. Il testo del tweet recitava: «Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: