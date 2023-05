ChatGPT sbarca anche su smartphone e lancia la sfida a Google: «Con noi informazioni precise senza annunci o risultati multipli»

ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale creata da OpenAI, sbarca anche sugli smartphone. Per il momento, però, solo degli utenti statunitensi. Di Apple, per la precisione. Da oggi, 18 maggio, l’app di ChatGPT è infatti disponibile nell’App Store Usa. Lo ha annunciato la stessa azienda con una nota ufficiale. Come il sito online, la chat di intelligenza artificiale relazionale permette di ricevere risposte istantanee ottenendo informazioni precise senza passare al setaccio annunci o risultati multipli. Ma anche consigli su misura in merito a ricette culinarie, viaggi e creazione di messaggi. L’app è utile anche per assistenza tecnica su specifici argomenti o per imparare cose nuove. C’è da ricordare di non prendere per oro colato tutto quello che sostiene l’app. Le informazioni sono aggiornate al 2021 e tutto ciò che gli viene chiesto relativo ad accadimenti degli ultimi due anni non ce l’ha nel server e potrebbe dare indicazioni fuorvianti.

La frecciatina a Google

Per il momento l’app di ChatGPT è disponibile solo sui dispositivi della Apple. Ma la società fa sapere che presto sarà disponibile anche su quelli con sistema Android. Nella nota di annuncio viene, inoltre, sottolineato che l’app non conterrà pubblicità, lanciando così una frecciatina a Google, a cui inizia a fare da competitor. Non solo: nella nota la società fa notare che sarà ora possibile grazie all’app «ottenere informazioni precise senza passare al setaccio annunci o risultati multipli». La notizia si inserisce in un contesto piuttosto polemico che coinvolge il sistema, soprattutto a seguito delle preoccupazioni dell’Unione Europea emerse negli ultimi mesi e lo stop (poi rientrato) del servizio in Italia da parte del Garante della Privacy.

