La Verità non ha titolato in prima pagina «2022: 857mila italiani morti per malori improvvisi»

Ha iniziato a circolare sui social network una presunta prima pagina del quotidiano La Verità. Non è chiaro a quando dovrebbe risalire, visto che tutti i riferimenti a riguardo appaiono talmente sfocati da risultare incomprensibili. Quello che invece si distingue molto bene è il titolo a caratteri cubitali che ha presto fatto esultare gli utenti contrari ai vaccini anti-Covid.

Analisi

«2022: 857mila italiani morti per malori improvvisi. I giornali hanno ricevuto l’ordine di tacere». Queste le parole che troneggiano sulla presunta copertina del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E ancora, nella sezione del sottotitolo: «Vietato parlarne, i giornalisti spaventati dalle minacce di Speranza & Co. evitano l’argomento, i morti da vaccino vengono gettati nei fiumi in attesa che gli squali finiscano il lavoro, nel frattempo Speranza se la ride e brinda». «Eppure ce lo avevano detto che in Italia c’è un regime,ma noi ci ridevamo sopra…», commenta l’utente che ha condiviso il presunto screenshot.

Per verificare la veridicità o meno di questa copertina, basta andare a controllare la prima pagina realmente pubblicata nella data in cui sarebbe dovuto uscire questo clamoroso articolo di denuncia. Come abbiamo detto, è praticamente impossibile individuare la data dall’immagine: la risoluzione è troppo bassa e le scritte troppo sfocate per distinguere le singole lettere.

Un indizio importante però ci arriva dall’articolo che leggiamo sulla destra, dal titolo: «Effetto Schlein? Il centrodestra stravince, anche Calenda travolto». Questo pezzo, scopriamo, è stato realmente pubblicato ed è apparso sulla prima pagina nella stessa posizione in cui lo vediamo nell’immagine incriminata. Per la precisione, risale al 4 aprile, e proprio in quella data lo troviamo nella copertina originale.

Che però, come dimostrano gli account social della testata, aveva un contenuto decisamente diverso da quello condiviso. Il titolo che troneggia è infatti: «Sulla salute siamo fermi a Speranza». Al di sotto, non compare la scritta «Viviamo in un regime», bensì: «Le assicurazioni adoperano già la IA. Scansione ai volti, pagheremo di più».

Se il sottotitolo della prima pagina fake appare il frutto di una crisi di nervi, il titolo potrebbe avere una spiegazione. Nonostante, infatti, sia difficile trovare un riscontro in merito alla cifra citata (857mila euro), quella dei malori improvvisi schizzati in alto dopo la campagna vaccinale non è una narrazione nuova. Avevamo già parlato dell’elenco di presunti malori improvvisi ed eventi avversi correlati ai vaccini contro il nuovo Coronavirus che aveva iniziato a circolare sui social. Tali dati venivano attribuiti all’Istat, che però non sembrava riportarli da nessuna parte. Al contrario, in diversi tweet e gruppi Telegram tale narrazione è circolata fin dagli inizi di ottobre 2022.

Conclusioni

Il quotidiano La Verità non risulta aver mai pubblicato una copertina con la scritta: «2022: 857mila italiani morti per malori improvvisi. I giornali hanno ricevuto l’ordine di tacere». Il finto titolo risulta aggiunto in un secondo momento sulla base di una prima pagina risalente allo scorso 4 aprile, il cui contenuto era però ben diverso.

