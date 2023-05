Follia alla partita tra bambini nel Cremonese, rissa tra una mamma e una nonna sugli spalti: l’anziana finisce in ospedale

Sono dovuti intervenire i carabinieri di Crema per riportare la calma alla fine di una partita di calcio giovanile a Pianengo, in provincia di Cremona, ieri 21 maggio. Il parapiglia tra i genitori che assistevano al match tra Soresinese e Ripaltese in un torneo di Pulcini nati nel 2013 promosso dalla Pianenghese è partito dalla lite tra una madre 39enne di uno dei piccoli calciatori e la nonna 71enne di un altro giocatore. Secondo La Provincia di Cremona, lo scontro sarebbe iniziato dopo un episodio avvenuto in campo tra i bambini. Sugli spalti sono partite urla di insulti finché le due donne sono passate rapidamente allo scontro fisico. Secondo la versione riportata invece dall’agenzia Ansa, la nonna sarebbe invece arrivata a schiaffeggiare il bambino autore probabilmente di un fallo su suo nipote, scatenando la rabbia della mamma. La 71enne dopo la lite avrebbe anche accusato un malore e sarebbe stata soccorsa dall’ambulanza per essere poi portata all’ospedale Maggiore di Crema per accertamenti. I dirigenti della Pianenghese si sono detti «profondamente amareggiati» per una scena «inqualificabile e da condannare. In particolar modo – spiega la società organizzatrice del torneo – perché rappresenta un esempio davvero negativo per i bambini». Sorpreso anche il sindaco di Pianengo, Roberto Barbaglio, che era presente al campo sportivo dell’oratorio: «È un comportamento assurdo, da stigmatizzare, che ha colpito negativamente tutti e rovinato una manifestazione bellissima, capace in un mese di coinvolgere 1.500 tra bambini e ragazzini. Piange il cuore».

