Usa 2024, Hillary Clinton e i dubbi sulla ricandidatura di Joe Biden: «La sua età è un problema»

L’età di Joe Biden, dallo scorso mese ricandidato ufficialmente alla presidenza Usa? È un problema. Parola dell’ex Segretaria di Stato Usa, ed ex candidata alla Casa Bianca, Hillary Clinton. Durante il Financial Times Weekend Festival a Washington, la senatrice dem ha confidato di aver dei timori sull’anzianità dell’attuale presidente degli Stati Uniti, in corsa per la rielezione nel 2024. «La sua età è una questione legittima e le persone hanno tutto il diritto di considerarla», ha sottolineato Clinton, allontanandosi dalla posizione di molti leader democratici che invece hanno a più riprese respinto le preoccupazioni. Se Biden dovesse conquistare il secondo mandato, concluderebbe la sua carriera politica a 86 anni. Già oggi è il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti. Dietro all’attuale inquilino della Casa Bianca c’è il suo predecessore e rivale Donald Trump, che quando ha giurato da presidente, nel 2017, aveva 70 anni, e che a novembre 2024 ne avrà 79. Le condizioni di salute di Biden sono state recentemente considerate buone dal check-up di routine al quale si sottopongono gli inquilini della Casa Bianca. «Biden è un uomo di 80 anni vigoroso e in piena salute, in grado di svolgere con successo il ruolo di presidente», aveva detto a metà febbraio il medico ufficiale della residenza presidenziale, Kevin O’Connor. Tuttavia, la presenza e la prontezza del presidente sono state spesso oggetto di dibattito in questi mesi di presidenza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: