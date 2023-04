Joe Biden verso la ricandidatura: «Prevedo di correre nel 2024, ma non sono ancora pronto per annunciarlo»

«Prevedo di correre per la Casa Bianca nel 2024». Così l’attuale presidente Usa Joe Biden ai microfoni dell’emittente televisiva americana Nbc durante l’Egg Roll, l’evento che si tiene alla Casa Bianca ogni lunedì’ dell’Angelo per i bambini e i loro genitori. «Prevedo di partecipare ad almeno altre due o tre Easter Egg Roll, forse anche cinque» ha scherzato Biden. Poi la riflessione seria: «Prevedo di correre (per la Casa Bianca) nel 2024», ha dichiarato, sottolineando però di non essere ancora pronto per l’annuncio ufficiale. Il presidente dovrebbe comunicare in maniera definitiva la sua candidatura alle elezioni presidenziale per l’estate o all’inizio dell’autunno. Lo scorso febbraio ai microfoni dell’emittente ABC News Biden aveva già parlato della sua intenzione a diventare per la seconda volta presidente degli Stati Uniti pur mostrandosi consapevole dei dubbi che gli americani potrebbero avere sulla sua età: «Trovo legittimo che la popolazione si interroghi sulla questione dell’età ma non ritengo che i miei 80 anni sia un fattore discriminante per la mia candidatura». Attualmente il presidente più anziano nella storia degli Usa, Joe Biden sembra non volersi fermare di fronte all’età che avanza e oggi, in occasione dell’evento di festa, ha tenuto ha ribadire la sua intenzione di proporsi agli americani come loro guida anche per i prossimi anni. Lo scorso novembre fu stato Donald Trump ad annunciare la candidatura per la presidenza Usa: «Con lui il paese va verso declino e umiliazione», aveva allora commentato Biden. Di tutta risposta il tycoon aveva assicurato: «Biden non avrà mai altri 4 anni. Ristabiliremo il tessuto della nostra nazione». L’ultimo sondaggio del Washington Post e della ABC ha nel frattempo riportato che quasi il 60% dei Democratici non vorrebbe Joe Biden candidato alla presidenza per il loro partito nel 2024.

