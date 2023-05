Lucas Piton, chi è il terzino sinistro oriundo pre-convocato da Mancini per le Final Four di Nations League

Brasiliano con passaporto italiano, 22 anni, terzino sinistro. Lucas Piton, esterno mancino attualmente al Vasco da Gama, è stato pre-convocato da Roberto Mancini per affrontare le Final Four di Nations League previste tra il 15 e il 18 giugno. La notizia è arrivata dal Brasile, dal club dove milita il giocatore. «Il terzino sinistro di Vasco Lucas Piton è stato pre-convocato dalla Nazionale italiana per la Final Four di Uefa Nations League, in Olanda, per la semifinale contro la Spagna, il 15 giugno, e per un’eventuale finale o terzo posto decisivo, il 18 giugno», ha scritto con orgoglio la società brasiliana sul proprio profilo Twitter. Accostato in passato al Torino e alla Sampdoria, dal 2021 Lucas Piton Crivellaro ha ottenuto la cittadinanza italiana. Il ct Azzurro, che ha già fatto esordire con la maglia della Nazionale italiana Mateo Retegui lo scorso marzo, è tornato a guardare in Sudamerica alla ricerca di talenti che possano dare un contributo di talento, gioco e sostanza.

Chi è Lucas Piton Crivellaro

Lucas Piton è nato il 9 ottobre 2000 a Jundial nello stato di San Paolo, in Brasile, dove ha vissuto fin dalla nascita. Terzino sinistro e mancino naturale, nel 2016 è stato campione del mondo di calcio a 5 con il Corinthians, battendo in finale il Barcellona. Ha giocato nelle giovanili del Corinthias per poi essere aggregato alla prima squadra nel 2019. Ha lasciato il Timao nel 2022, dopo tre anni – 56 presenze e 1 gol – e attualmente gioca nel Vasco da Gama, dove ha già realizzato 5 assist e 1 gol. Il suo contratto scade nel 2026. Nel 2021 ha ottenuto il passaporto italiano e non ha mai giocato nelle selezioni giovanili della nazionale brasiliana.

Foto di copertina: EPA/Fernando Bizerra

