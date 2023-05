Alberto Genovese si è sposato: «È la prova del suo ravvedimento, può andare in comunità»

L’imprenditore di “Terrazza Sentimento” ha riallacciato un legame con una sua ex. La procura: ok all’uscita dal carcere

Alberto Genovese si è sposato. Con una vecchia fiamma. Il matrimonio si è celebrato mentre era agli arresti domiciliari in una comunità di recupero nel dicembre scorso. E secondo i giudici la circostanza fa parte del percorso intrapreso dall’imprenditore per uscire dalla dipendenza dalla droga. Genovese è stato condannato a 8 anni e 4 mesi – pena ricalcolata a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per la decisone di non presentare ricorso – per due casi di violenza sessuale. Uno a villa Lolita, a Ibiza, nel luglio del 2020. L’altro quasi tre mesi dopo nel suo attico a Milano. Ovvero in quella “Terrazza Sentimento” in cui «c’era cocaina come in un self service», secondo le testimonianze. Ieri la procura generale ha dato il suo parere: l’imprenditore può uscire dal carcere. I giudici decideranno a breve.

Il matrimonio

Il Corriere della Sera spiega che Genovese si è sposato con una donna con cui aveva convissuto alcuni anni. I suoi legali hanno sostenuto che il matrimonio fa parte del percorso di uscita dal tunnel della droga. E hanno anche fatto notare che l’imprenditore ha preso questa strada volontariamente, senza le pressioni dei giudici. Per questo gli avvocati hanno chiesto la misura alternativa dell’affidamento terapeutico, ottenendo il parere favorevole del sostituto procuratore generale, Giuseppe De Benedetto. Genovese, attualmente detenuto nel carcere di Bollate, era stato arrestato nel novembre 2020. Rimasto a San Vittore fino a luglio 2021, quando era stato trasferito ai domiciliari in una comunità terapeutica per disintossicarsi, era rientrato in carcere il 13 febbraio scorso, dopo la notifica dell’ordine di esecuzione pena.

La pena da scontare

Sottraendo il periodo già scontato per la misura cautelare, di poco più di due anni, e i sei mesi di liberazione anticipata, il residuo pena dell’imprenditore digitale scende sotto i quattro anni, consentendo così la richiesta di misura alternativa, su cui dovrà ora decidere il collegio di giudici del Tribunale di Sorveglianza. Genovese era fidanzato con Sarah Borruso. Che ha ricevuto una pena di 2 anni e mezzo per i fatti. Il legame con la ex, invece, è rinato durante il processo.

