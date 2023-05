Anche TikTok avrà il suo ChatGPT, le indiscrezioni su Tako che può rivoluzionare la ricerca dei video

Anche TikTok avrà il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale: Tako. Dall’uscita di ChatGPT questi servizi sono sono state integrati in un numero sempre crescente di applicazioni. Da Bing a Google, passando per Snapchat, ciascuna di queste piattaforme si è dotata del proprio assistente virtuale in grado di rispondere alle richieste degli utenti in maniera personalizzata ed il più possibile esaustiva. A mancare alla lista, per ora, è proprio il social media della cinese Bytedance, che pure usa l’AI per suggerire i video da mostrare agli utenti con un’accuratezza tale da essere stata definita una fonte di dipendenza, e da destare sospetti sull’uso che l’app fa dei dati raccolti. L’esperienza utente, però, potrebbe presto cambiare, dopo quello che TikTok al momento definisce «un esperimento».

Come funziona

Oltre a dare risposte testuali, i primi test di Tako mostrano che il chatbot è in grado di offrire all’utente una selezioni di video presenti sulla piattaforma che rispondono a una domanda specifica fatta al bot, che se inserita nella barra di ricerca avrebbe prodotti risultati deludenti. La funzione è già in fase di prova nelle filippine. TikTok inoltre, ha già presentato domanda negli Usa per registrare il nome Tako, riporta The Verge. Dalle analisi condotte da Daniel Buchuk, scout di nuove tecnologie per Fortune 500 emerge che Tako sarà anche in grado di generare domande autonomamente in base ai video che l’utente sta guardando. Un po’ come già accade ora nella sezione commenti dei video che suggerisce stringhe di ricerca in base alle parole menzionate da chi commenta. È chiaro, quindi, che i video visti rappresentano un elemento di contesto tenuto in considerazione dal chatbot. In un esempio mostrato qui sotto, si vede come in seguito ad aver riprodotto il video del mietitore all’incoronazione di Re Carlo III, Tako abbia suggerito il prompt: «Che significato ha l’incoronazione di Re Carlo III?».

THE VERGE / Watchful | Esempio del funzionamento del nuovo chatbot di TikTok, Tako.

