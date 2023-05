Fiorello smina la “bombetta” su Amadeus a Sanremo: «Lo fa e se glielo chiedono fa anche il sesto». Ma ne lancia un’altra su Viva Rai 2

Sanremo-show permanente. Fiorello smina la “bombetta” lanciata ieri dai microfoni di Viva Rai 2, quando ha messo in bilico la partecipazione di Amadeus alla guida della prossima edizione della kermesse canora. Una “bombetta” a cui hanno subito replicato però i nuovi vertici di Viale Mazzini, con l’ad Roberto Sergio che ha assicurato che la Rai sostiene pienamente l’operato del conduttore, sottolineando che i lavori per la prossima edizione del Festival procedono «tranquillamente». E quest’oggi Fiorello, intervenendo su TvTalk, ha rassicurato il pubblico: «Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: “Sai, non so se farò Sanremo”? State scherzando? Lo fa, lo fa…Se glielo chiedono fa pure il sesto!». Il conduttore ha spiegato che sostanzialmente si è trattato di uno scherzo fatto al suo amico “Ama”, che dopo l’annuncio in radio è stato subissato di messaggi e chiamate. E Fiorello racconta: «So esattamente che Amadeus il venerdì mattina non guarda Viva Rai2. Mi piace fare gli scherzi ad Amadeus, e ho pensato: “Ora dico questa cosa e vediamo che succede”… e infatti è successo. Mi ha chiamato: “Ciuri, ho 60 messaggi, che cosa hai detto?”». Fiorello era consapevole di cosa avrebbe comportato lo “scherzetto” all’amico: «Sapevo che lo avrebbero chiamato l’ufficio stampa, il sindaco, Roberto, Sergio (dividendo in due persone il nome del nuovo amministratore delegato Rai, ndr)». Insomma, un bonario attacco interno all’amico, a cui però Fiorello non nega di avergli un po’ rovinato la giornata. E però che ne sarà del programma di “Ciuri” stesso? Lo showman ha spiegato che la decisione arriverà «dopo il 9 giugno: ricordiamoci che abbiamo fatto tre edizioni in una. L’anno prossimo finisce l’effetto sorpresa, le aspettative sono maggiori, quindi si va incontro a un insuccesso…». Sminata una, lanciata un’altra.

